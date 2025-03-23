Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые нашли мощное лекарство от ВИЧ в плодах азиатского кустарника

Phytochemistry: кустарник онишибари богат подавляющими ВИЧ дитерпеноидами
close
Dr. Wei Li

Международная группа ученых и Университета Тохо (Япония) и Университета Дьюка (США) обнаружила, что растение Daphne pseudomezereum, или онишибари содержит ингибирующие репликацию вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) вещества. Исследование опубликовано в научном журнале Phytochemistry.

Daphne pseudomezereum — листопадный кустарник семейства Thymelaeaceae, произрастающий в Японии, Китае и Корее. Его кора традиционно использовалась для лечения хронических кожных заболеваний и ревматизма благодаря противовоспалительным свойствам. Однако теперь выяснилось, что плоды этого растения содержат дитерпеноиды — соединения с мощной анти-ВИЧ активностью.

Исследовательская группа выделила из плодов D. pseudomezereum 10 дитерпеноидов дафнана, включая три ранее неизвестных соединения. Три из этих веществ продемонстрировали высокую эффективность в подавлении ВИЧ с показателями EC50 около 1 нМ, что указывает на их сильную противовирусную активность.

При этом цитотоксичность соединений была низкой (IC50 > 5 мкМ), что делает их перспективными для дальнейшего изучения.

Открытие дитерпеноидов дафнана дает новые возможности для создания препаратов против ВИЧ. Ученые отмечают, что структурная модификация этих соединений может усилить их эффективность и снизить потенциальные побочные эффекты.

Ранее ученые открыли вещество, делающее ВИЧ полностью уязвимым для иммунитета организма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами