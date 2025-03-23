Ученые нашли мощное лекарство от ВИЧ в плодах азиатского кустарника

Международная группа ученых и Университета Тохо (Япония) и Университета Дьюка (США) обнаружила, что растение Daphne pseudomezereum, или онишибари содержит ингибирующие репликацию вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) вещества. Исследование опубликовано в научном журнале Phytochemistry.

Daphne pseudomezereum — листопадный кустарник семейства Thymelaeaceae, произрастающий в Японии, Китае и Корее. Его кора традиционно использовалась для лечения хронических кожных заболеваний и ревматизма благодаря противовоспалительным свойствам. Однако теперь выяснилось, что плоды этого растения содержат дитерпеноиды — соединения с мощной анти-ВИЧ активностью.

Исследовательская группа выделила из плодов D. pseudomezereum 10 дитерпеноидов дафнана, включая три ранее неизвестных соединения. Три из этих веществ продемонстрировали высокую эффективность в подавлении ВИЧ с показателями EC50 около 1 нМ, что указывает на их сильную противовирусную активность.

При этом цитотоксичность соединений была низкой (IC50 > 5 мкМ), что делает их перспективными для дальнейшего изучения.

Открытие дитерпеноидов дафнана дает новые возможности для создания препаратов против ВИЧ. Ученые отмечают, что структурная модификация этих соединений может усилить их эффективность и снизить потенциальные побочные эффекты.

Ранее ученые открыли вещество, делающее ВИЧ полностью уязвимым для иммунитета организма.