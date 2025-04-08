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Иеромонах отреагировал на продажу «шапочек» от куличей

Иеромонах Феодорит: куличи лучше печь или покупать целыми
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Сергей Леонов

Куличи на Пасху должны быть в традиционном виде — целыми, без отдельной «шапочки». Об этом «Москве 24» рассказал иеромонах Сергей Сеньчуков (Феодорит), комментируя новость о том, что одна из сетей кафе открыла продажу «шапочек» куличей отдельно от пасхального блюда.

«Пасхальный кулич напоминает нам о Голгофе. Поэтому лучше печь или покупать нормальные, целостные куличи», — сказал священнослужитель.

Однако он добавил, что в куличе историческое значение имеет только яйцо. Иеромонах напомнил, что красное яйцо Мария Магдалина преподнесла императору Тиберию как символ жизни в момент, когда рассказала ему о том, что Христос воскрес. Другие ингредиенты блюда варьируются в зависимости от традиций разных стран.

Он добавил, что куличи являются традиционным блюдом Восточной Европы, обычно в него добавляют изюм, курагу, чернослив или шоколад и украшают чем-либо.

3 апреля сообщалось, что московская кондитерская «Кафе Пушкинъ» предложила к Пасхе купить корзинку с куличами, яйцами, декоративными зайчиками и прочими атрибутами христианского праздника за 105,8 тыс. рублей.

Ранее священник рассказал, что делать с недоеденными куличами.

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