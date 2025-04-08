В России ограничат поступление в вузы из колледжей без ЕГЭ

ГД ограничила поступление в вузы из колледжей без ЕГЭ смежными специальностями

Государственная дума РФ приняла во втором и третьем чтении законопроект, согласно которому поступление из колледжей в вузы без ЕГЭ будет возможно только для специальностей, смежных с теми, по которым абитуриенты получали среднее профессиональное образование. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект должен вступить в силу 1 сентября 2025 года. По мнению депутатов, текущий подход не обеспечивает качественный состав поступающих и не мотивирует граждан к выбору одной специальности.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сейчас 41% абитуриентов стали использовать льготу для поступления в вузы по окончании средних профессиональных учебных заведений.

«Причем, как правило, не по профилю. Это стало лазейкой», — посетовал он.

До этого московским девятиклассникам гарантировали бесплатное место в колледже. На рынке труда, согласно данным портала, вырастает спрос на выпускников системы среднего профессионального образования. Из-за этого столичные власти приняли решение об увеличении количества бюджетных мест в колледжах с 10 тыс. — до 37 тыс.

Ранее Путин предрек скачок спроса на специалистов с средним профессиональным образованием.