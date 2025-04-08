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Московские девятиклассники гарантировано получат бесплатное место в колледже

В Москве расширяют доступность среднего профобразования для девятиклассников
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Shutterstock/FOTODOM

Московские девятиклассники гарантированно получат бесплатное место в колледже в рамках принятого Федерального закона о расширении доступности среднего профессионального образования. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.

В публикации говорится, что теперь школьники на ОГЭ смогут сдавать только два основных экзамена вместо четырех — по русскому языку и математике. Аттестат, полученный при такой сдаче, будет давать возможность поступить в любой колледж.

На рынке труда, согласно данным портала, вырастает спрос на выпускников системы среднего профессионального образования. Из-за этого столичные власти приняли решение об увеличении количества бюджетных мест в колледжах с 10 тыс. — до 37 тыс.

«Впервые нормативно вводится гарантия для каждого московского девятиклассника на бесплатное место в столичном учреждении среднего профессионального образования», — говорится в сообщении.

1 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому в 2025 году в трех субъектах страны будет проведен эксперимент по сдаче ОГЭ только по двум предметам. Согласно документу, эксперимент проводится в Москве, Санкт-Петербурге и в Липецкой области.

Ранее россияне поддержали идею распределения выпускников вузов.

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