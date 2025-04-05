В Роскачестве назвали лучшие российские кагоры

Специалисты «Винного гида России» назвали лучшие кагоры перед пасхальными праздниками и предупредили о ненастоящих крепленых винах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

«В этом году наиболее высокую оценку среди всех кагоров исследования получило вино «Кагор Тамани» ЗГУ (защищенное географическое указание — прим. ред.) «Кубань», Таманский полуостров десертное красное. Лучшим марочным кагором стало вино «Массандра», «Кагор Южнобережный» с ЗГУ «Крым» вино марочное десертное красное урожая 2020 года», — говорится в сообщении.

Россиян предупредили, что при покупке кагора следует обращать внимание на этикетку, где должно использоваться название «Кагор» и содержание алкоголя в напитке должно составлять 16%. При этом на контрэтикетке должно быть написано «российское крепленое (ликерное) вино». В магазинах можно встретить вина с названием «кагорное», которое не является настоящим напитком.

До этого стало известно, что цены на крепленое вино, включая кагор, в российских магазинах могут вырасти на 250 рублей или порядка 60% от стоимости самых недорогих вариантов этого напитка. Гендиректор «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский отметил, что на рост цен повлияет увеличение акциза на спирт и изменение его структуры.

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