Возбуждено дело по факту стрельбы в колледже на Ямале

СК возбудил уголовное дело после данных о стрельбе в колледже на Ямале

Управление Следственного комитета (СК) по Ямало-Ненецкому автономному округу возбудило уголовное дело после стрельбы в колледже в Новом Уренгое. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

По данным канала, уголовное дело было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных статьей 293 УК РФ (халатность) и статьей 238 УК РФ (выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности).

«Студент одного из техникумов города Новый Уренгой во время занятий произвел выстрел из пневматического пистолета. Пострадавших от данных действий не имеется», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на место инцидента приехала полиция. На данный момент полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, выстрел был произведен в сторону интерактивной доски.

До этого охранника школы в Ямало-Ненецком АО оштрафовали из-за ученика, который устроил там стрельбу. По версии следствия, из-за бездействия охраны школьник смог пройти в здание с пистолетом, из которого на уроке физики произвел два выстрела в окно, а затем выстрелил в одного из школьников, причинив тому вред здоровью средней тяжести.

Ранее на Урале пьяный курьер устроил переполох в школе.