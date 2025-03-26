За стрельбу, устроенную подростком в российской школе, накажут охранника

На Ямале наказали охранника школы, где во время урока произошла стрельба

Охранника школы в ЯНАО оштрафовали из-за ученика, который устроил там стрельбу. Об этом сообщает СУ СКР по по Ямало-Ненецкому автономному округу.

В стрельбе, произошедшей в здании школы в Губкинском осенью 2024 года, обвинили охранника. По версии следствия, из-за его бездействия школьник смог пройти в здание с пистолетом, из которого на уроке физики произвел два выстрела в окно, а затем выстрелил в одного из школьников, причинив тому вред здоровью средней тяжести.

Суд назначил охраннику наказание в виде штрафа, его размер не уточняется.

Инцидент произошел 22 октября прошлого года в школе №9 города Губкинского. В тот день ученик принес из дома пневматический пистолет и похвастался им перед другими детьми, а затем выстрелил и ранил сверстника в палец. Ранение было несерьезным, но ребенку все же оказали медицинскую помощь.

Со стрелявшим школьником полицейские провели беседу. Известно, что подросток уже стоял на профилактическом учете. По факту инцидента возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Ранее уголовное дело о халатности завели после поножовщины в школе Нижнего Новгорода.