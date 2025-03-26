Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

За стрельбу, устроенную подростком в российской школе, накажут охранника

На Ямале наказали охранника школы, где во время урока произошла стрельба
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Охранника школы в ЯНАО оштрафовали из-за ученика, который устроил там стрельбу. Об этом сообщает СУ СКР по по Ямало-Ненецкому автономному округу.

В стрельбе, произошедшей в здании школы в Губкинском осенью 2024 года, обвинили охранника. По версии следствия, из-за его бездействия школьник смог пройти в здание с пистолетом, из которого на уроке физики произвел два выстрела в окно, а затем выстрелил в одного из школьников, причинив тому вред здоровью средней тяжести.

Суд назначил охраннику наказание в виде штрафа, его размер не уточняется.

Инцидент произошел 22 октября прошлого года в школе №9 города Губкинского. В тот день ученик принес из дома пневматический пистолет и похвастался им перед другими детьми, а затем выстрелил и ранил сверстника в палец. Ранение было несерьезным, но ребенку все же оказали медицинскую помощь.

Со стрелявшим школьником полицейские провели беседу. Известно, что подросток уже стоял на профилактическом учете. По факту инцидента возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Ранее уголовное дело о халатности завели после поножовщины в школе Нижнего Новгорода.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами