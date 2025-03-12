Хабаровская авиакомпания подняла цены для детей мигрантов

«Хабаровские авиалинии» подняли цены на авиабилеты для детей мигрантов до уровня взрослых. Об этом сообщает kp.ru.

Уточняется, что авиакомпания приняла решение привести расценки в соответствие с федеральными требованиями. Теперь дети от 2 до 12 лет, не являющиеся гражданами России, не смогут воспользоваться скидками на авиабилеты — цена на них будет соответствовать обычным билетам для взрослых пассажиров.

Кроме того, «Хабаровские авиалинии» отменили скидку на отдельное место для младенцев до двух лет. В то же самое время граждане России смогут продолжать пользоваться всеми соответствующими льготами.

Также депутат Государственной думы Михаил Матвеев сообщил, что парламент обсуждает запретит экс-мигрантам получать льготное жилье для многодетных семей.

Предлагается, что чтобы претендовать на материальную помощь, экс-мигранты должны будут прожить в России не менее 10 лет.

До этого в Мытищах мать семерых детей задержали за мошенничество при получении квартиры.