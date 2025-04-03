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В России создадут рейтинг добросовестности авиакомпаний и аэропортов

Кабмин постановил создать рейтинг добросовестности авиакомпаний и аэропортов
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Fasttailwind/Shutterstock/FOTODOM

Правительство России утвердило систему оценки добросовестности авиакомпаний и операторов аэродромов. Ространснадзор будет ежегодно проверять их по пяти критериям, включая безопасность полетов и соблюдение требований. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на портале правовой информации.

Согласно документу, оценка включает количество авиакатастроф, аварий и серьезных инцидентов за последние два года, нарушения в предоставлении данных Ространснадзору, неисполненные предписания, доступ к необходимой информации, а также независимую экспертизу.

Максимальный балл за каждый критерий — 20. Набравшие 85 баллов и выше получат снижение категории риска, что упростит взаимодействие с регулятором.

«Оценка добросовестности проводится не реже одного раза в 12 месяцев. Данные о баллах можно использовать в рекламных целях», — указано в постановлении.

Инициатива направлена на повышение прозрачности и безопасности в авиационной отрасли. Ранее власти ужесточали контроль после серии аварий и задержек рейсов.

31 марта в пресс-службе Росавиации сообщили, что российские авиакомпании в январе-феврале 2025 года снизили пассажиропоток на 1,6%.

Ранее сообщалось, что россияне в самолетах чаще всего смотрят мультики и детективы.

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