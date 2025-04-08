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В лесу Свердловской области нашли женскую голову

SHOT: женскую голову нашли в Свердловской области со следами укусов животного
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Telegram-канал «SHOT»

В лесу Свердловской области нашли женскую голову со следами укусов крупного животного. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, на жуткую находку наткнулись местные из коллективного сада «Ягодка» в Серове. Они предположили, что, судя по укусам, голову мог отгрызть медведь. В подтверждение своей версии они вспомнили, что неподалеку уже видели следы косолапых.

Других частей тела женщины пока не удалось найти. Сейчас на месте работают следователи. Останки продолжают искать с помощью дрона.

Личность погибшей установить пока не удалось из-за травм. По одной из версий, это может быть 44-летняя местная жительница Анастасия, которая в свой день рождения 9 марта вышла из дома и направилась в сторону железнодорожного переезда и поселка Новая Кола. С тех пор она перестала выходить на связь. Полицейские и волонтеры с тех пор не прекращали ее поиски, но никаких зацепок не было.

До этого в Ульяновской области женщина нашла тело своей дочери с перерезанным горлом в подвале дома. По данным МВД, в совершении преступления подозреваются двое местных жителей.

Ранее в Перми осудили мать, которая убила сына и выбросила его тело в чемодане.

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