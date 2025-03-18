Пермячка, убившая сына и оставившая тело в чемодане около помойки, получила срок

В Перми осудили мать, которая убила сына и выбросила его тело в чемодане

В Перми суд вынес приговор женщине, которая убила своего девятилетнего сына. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

В ведомстве уточнили, что фигурантка во время следственных мероприятий признала вину. Следователи провели масштабную работу.

«Допрошено более 40 свидетелей, проведено более 15 сложных экспертных исследований», – сообщается в публикации.

Суд приговорил фигурантку к 18 годам лишения свободы, которые она проведет в колонии общего режима.

Инцидент произошел в июле минувшего года. По данным следователей, женщина задушила мальчика проводом от телефона и нанесла ему более 30 ударов ножом в грудь.

Чтобы скрыть преступление, она положила тело в чемодан и оставила возле мусорного контейнера. Позже ребенка обнаружил бездомный, правоохранители благодаря камерам установили личность женщины и задержали.

По данным СМИ, пермячка убила сына якобы из-за долгов. В последнем слове она заявила, что сожалеет, что «сломалась под весом обстоятельств».

Ранее в Новосибирске женщина ударила сына-подростка ножом в шею.