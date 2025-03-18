Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пермячка, убившая сына и оставившая тело в чемодане около помойки, получила срок

В Перми осудили мать, которая убила сына и выбросила его тело в чемодане
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

В Перми суд вынес приговор женщине, которая убила своего девятилетнего сына. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

В ведомстве уточнили, что фигурантка во время следственных мероприятий признала вину. Следователи провели масштабную работу.

«Допрошено более 40 свидетелей, проведено более 15 сложных экспертных исследований», – сообщается в публикации.

Суд приговорил фигурантку к 18 годам лишения свободы, которые она проведет в колонии общего режима.

Инцидент произошел в июле минувшего года. По данным следователей, женщина задушила мальчика проводом от телефона и нанесла ему более 30 ударов ножом в грудь.

Чтобы скрыть преступление, она положила тело в чемодан и оставила возле мусорного контейнера. Позже ребенка обнаружил бездомный, правоохранители благодаря камерам установили личность женщины и задержали.

По данным СМИ, пермячка убила сына якобы из-за долгов. В последнем слове она заявила, что сожалеет, что «сломалась под весом обстоятельств».

Ранее в Новосибирске женщина ударила сына-подростка ножом в шею.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами