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По делу о жестоком убийстве девочки в Ульяновской области задержаны двое мужчин

В Ульяновской области задержаны подозреваемые в убийстве 14-летней девочки
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Менее суток потребовалось полицейским, чтобы установить личности и задержать подозреваемых в жестоком убийстве школьницы в селе Тумкино. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным МВД, в совершении преступления подозреваются двое местных жителей.

Тело девочки с перерезанным горлом в подвале дома обнаружила мать. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, которая выясняла все обстоятельства инцидента.

Позднее СК возбудил уголовное дело по факту совершения разбойного нападения и убийства.

До этого сообщалось, что в Тверской области по подозрению в причастности к убийству 13-летней девочки задержали местного жителя. Тело девочки из Рязаново, которая пропала в пятницу, 21 марта, нашли в лесу садового некоммерческого товарищества «Ручеек», расположенного в Калининском муниципальном округе региона. Следователи обнаружили на нем признаки насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления задержан 34-летний житель Твери.

Ранее в Перми осудили мать, которая убила сына и выбросила его тело в чемодане.

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