Жителям Татарстана рассказали, ждать ли снега в регионе после Москвы

В Татарстане в ближайшие дни не ожидается снегопад, который накрыл Москву. Об этом «БИЗНЕС Online» рассказал начальник гидрометцентра республики Феликс Гоголь.

«В ближайшие дни осадки, которые будут отмечаться, будут в виде дождя. Такого снегопада, как в Москве, в республике в ближайшие дни не ожидаем», — сказал Гоголь.

По его словам, во вторник, 8 апреля, в республике ожидается умеренный дождь, возможна гроза. Ветер будет достигать до 20 м/с, температура воздуха днем составит +15...+20°C. В среду, 9 апреля, также прогнозируется дождь, порывы ветра могут доходить до 15–20 м/с. Ночная температура — +1+6°C, дневная — +6...+11°C. В четверг существенные осадки не ожидаются, ночью столбики термометра опустятся до 0...-4°C, днем — поднимутся до +6...+11°C.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд до этого говорил, что зимняя погода сохранится в Москве до конца недели, потепление придет только на следующей неделе. Погода в течение всей недели будет соответствовать концу февраля — началу марта. Температура воздуха почти на 2,5 месяца по «климатическим рельсам» откатилась назад», сказал он.

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