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Полвека ожидавшему казни японцу назначили компенсацию в почти $1,5 млн

Японцу, 47 лет ожидавшему казни, присвоили компенсацию в $1,44 млн
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AP

Японский суд предписал правительству выплатить компенсацию 89-летнему Ивао Хакамате, который провел в заключении 47 лет, а после был оправдан. Об этом сообщило японское агентство Kyodo.

Адвокаты Хакаматы потребовали максимальную сумму (217 млн иен или $1,44 млн), ссылаясь на «неизмеримую степень ущерба, который он понес морально и физически, а также на то, что он находился под страхом смертной казни».

Эта сумма, вероятно, является самой высокой компенсацией за уголовное преступление, когда-либо выплачиваемой в Японии. Хакамата также попал в Книгу рекордов Гиннесса как заключенный, дольше всех в мире отбывающий наказание в камере смертников.

Ивао Хакамату арестовали в 1966 году по обвинению в ограблении и убийстве своего начальника, его жены и двоих детей. После допроса он сознался в убийстве, но на суде заявил, что его заставили дать признательные показания под пытками. В 2014 году в суде было доказано, что ДНК мужчины не совпадает с ДНК, полученным из генетического материала крови, обнаруженном на месте убийства. После этого решения японец вышел на свободу, но в 2023 году Высший суд Токио сохранил в силе решения нижестоящих инстанций о повторном слушании. В сентябре 2024 года суд в ходе повторного слушания оправдал японца.

16 марта сообщалось о первом в России освободившемся пожизненно осужденном, который был признан виновным в расправе над домогавшимся его офицером и покушении на жизнь рядового.

Ранее в Совфеде оценили возможность возвращения смертной казни.

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