Военный суд продлил арест подорвавшему железную дорогу под Рязанью

Второй западный окружной военный суд продлил арест Руслану Сидики, обвиняемому в подрыве железной дороги под Рязанью по заданию украинских спецслужб. Он пробудет в СИЗО до 30 сентября, об этом пишет РИА Новости.

«‎Продлить срок содержания под стражей до 30 сентября 2025 года», — сказал судья.

Сидики, гражданин России и Италии, также обвиняется в совершении теракта, покушении на теракт и подготовке к третьему теракту в составе группы лиц, а также в трех эпизодах незаконного изготовления взрывных устройств. Он находится в СИЗО с 2023 года.

Следствие установило, что 11 ноября 2023 года в результате подрыва самодельного взрывного устройства на 190-м километре 3-го главного пути между станциями «‎Рыбное» и «Блокпост 204 км» сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции «Титан» до станции «Юльевка», при этом 15 вагонов были повреждены.

Правоохранительные органы задержали жителя Рязанской области 1988 года рождения. Во время допроса он признался, что был завербован сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины и прошел диверсионную подготовку в Латвии при участии латвийских спецслужб. В марте 2023 года он вернулся в Рязань.

По данным Следкома, в ходе обысков у задержанного были обнаружены компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также средства связи и электронные носители с фото- и видеоотчетами о совершенных преступлениях.

Ранее ФСБ РФ задержала двух россиян за поджог на железной дороге.