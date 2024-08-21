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Обвиняемый в теракте под Рязанью Руслан Сидики не признает вину

Обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью Руслан Сидики не признал вину

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Anelo/Shutterstock

Руслан Сидики, обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью по указанию украинских спецслужб, отрицает свою вину по статье о подготовке к террористической деятельности. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил адвокат Игорь Поповский.

«Сидики не признал вину по статье 205.3 УК РФ», — отметил он.

Сидики, гражданин России и Италии, также обвиняется в совершении теракта, покушении на теракт и подготовке к третьему теракту в составе группы лиц, а также в трех эпизодах незаконного изготовления взрывных устройств.

Источник, знакомый с расследованием, сообщил РИА Новости, что Сидики рассчитывал получить $15 тыс. от украинских спецслужб за свои действия, однако, по имеющимся данным, деньги он не получил.

Следствие установило, что 11 ноября прошлого года в результате подрыва самодельного взрывного устройства на 190-м километре 3-го главного пути между станциями »Рыбное» и «Блокпост 204 км» сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции «Титан» до станции «Юльевка», при этом 15 вагонов были повреждены.

Правоохранительные органы задержали жителя Рязанской области 1988 года рождения. Во время допроса он признался, что был завербован сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины и прошел диверсионную подготовку в Латвии при участии латвийских спецслужб. В марте 2023 года он вернулся в Рязань.

По данным СК, в ходе обысков у задержанного были обнаружены компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также средства связи и электронные носители с фото- и видеоотчетами о совершенных преступлениях.

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