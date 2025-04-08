Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Не о том думают»: эксперт призвал навсегда забыть о продуктах из насекомых

Глава Объединения потребителей РФ Корягин: о муке из насекомых следует забыть
close
Depositphotos

В Российском союзе пекарей предрекли скорое появление выпечки с использованием муки из насекомых. По мнению главы Объединения потребителей России Алексея Корягина, такие прогнозы звучат крайне странно. В беседе с Общественной Службой Новостей он заявил, что перспектива применения насекомых в продовольствии только повысит цены на обычные продукты.

Сообщения о неизбежности потребления насекомых распространяются для подготовки россиян к мысли о том, что с этим остается только согласиться, считает Корягин. При этом такой шаг, по его мнению, сделает все обычные продукты менее доступными.

«Это уводит потребителя и нашу промышленность от традиционных продуктов, которыми должна гордиться наша страна. Мы знаем цену хлеба, калачей и блинов, мы гордимся и умеем их делать. И я бы поостерегся выдумывать что-то чужеродное и внедрять в нашу кулинарную культуру», — заявил эксперт.

Он назвал подобные сообщения провокацией, подчеркнув, что такой подход к питанию чужд для жителей России. Вместо обсуждения таких тем, по мнению Корягина, следует повышать качество и доступность обычной еды, особенно делая акцент на социальных продуктах для пенсионеров.

«Не туда наши производители смотрят, не о том думают. Видимо, забыли корни нашего хлебного дела», — заключил специалист.

Напомним, вице-президент Российского союза пекарей Ольга Пономарева сообщила, что продукты из насекомых — выпечку, йогурты, снеки и батончики — начнут производить в РФ в течение 3-5 лет. По ее мнению, для широкого использования насекомых в производстве продуктов необходимо «преодолеть культурные предубеждения и разработать эффективные методы переработки и обеспечения безопасности». В Госдуме при этом заявили, что россияне не готовы к потреблению продукции из насекомых, поскольку это противоречит культурному коду.

Эксперт заявил об утаивании важной информации о продуктах из насекомых.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами