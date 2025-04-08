«Не о том думают»: эксперт призвал навсегда забыть о продуктах из насекомых

В Российском союзе пекарей предрекли скорое появление выпечки с использованием муки из насекомых. По мнению главы Объединения потребителей России Алексея Корягина, такие прогнозы звучат крайне странно. В беседе с Общественной Службой Новостей он заявил, что перспектива применения насекомых в продовольствии только повысит цены на обычные продукты.

Сообщения о неизбежности потребления насекомых распространяются для подготовки россиян к мысли о том, что с этим остается только согласиться, считает Корягин. При этом такой шаг, по его мнению, сделает все обычные продукты менее доступными.

«Это уводит потребителя и нашу промышленность от традиционных продуктов, которыми должна гордиться наша страна. Мы знаем цену хлеба, калачей и блинов, мы гордимся и умеем их делать. И я бы поостерегся выдумывать что-то чужеродное и внедрять в нашу кулинарную культуру», — заявил эксперт.

Он назвал подобные сообщения провокацией, подчеркнув, что такой подход к питанию чужд для жителей России. Вместо обсуждения таких тем, по мнению Корягина, следует повышать качество и доступность обычной еды, особенно делая акцент на социальных продуктах для пенсионеров.

«Не туда наши производители смотрят, не о том думают. Видимо, забыли корни нашего хлебного дела», — заключил специалист.

Напомним, вице-президент Российского союза пекарей Ольга Пономарева сообщила, что продукты из насекомых — выпечку, йогурты, снеки и батончики — начнут производить в РФ в течение 3-5 лет. По ее мнению, для широкого использования насекомых в производстве продуктов необходимо «преодолеть культурные предубеждения и разработать эффективные методы переработки и обеспечения безопасности». В Госдуме при этом заявили, что россияне не готовы к потреблению продукции из насекомых, поскольку это противоречит культурному коду.

Эксперт заявил об утаивании важной информации о продуктах из насекомых.