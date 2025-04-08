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В Петербурге не спасли окровавленную школьницу, обнаруженную под окнами многоэтажки

В Петербурге под окнами дома обнаружили 12-летнюю школьницу
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге правоохранители выясняют обстоятельства выпадения ребенка из окна многоэтажного дома. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в Калининском районе города, на проспекте Просвещения. По данным издания, прохожий заметил окровавленную девочку, которая лежала около дома, рядом с ней был разбитый телефон. Очевидец обратился в экстренные службы.

Прибывшие на место специалисты спасти пострадавшую не смогли. О подробностях произошедшего не сообщается. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

Известно, что семья на учете не состояла. По словам матери, дочь каких-либо мыслей об уходе не высказывала.

До этого в Петербурге стример не выжил после выпадения из окна. Во время прямой трансляции молодой человек решил проветрить комнату, он поднялся, чтобы открыть окно, но сделал неловкое движение на кресле с колесиками и выпал. Предположительно, юноша был пьян.

Ранее в Ленобласти мальчик играл в комнате и выпал с четвертого этажа.

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