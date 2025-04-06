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Четырехлетний мальчик выпал из окна в Ленобласти

В Ленобласти мальчик играл в комнате и выпал с четвертого этажа
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Shutterstock

В Выборгском районе Ленинградской области устанавливаются обстоятельства травмирования четырехлетнего мальчика. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

Инцидент произошел в поселке Перово. Четверо детей играли в комнате, их мать отвлеклась на домашние дела, в какой-то момент женщина услышала шум из детской и обнаружила открытое окно.

Выяснилось, что четырехлетний мальчик заигрался, открыл окно и выпал с высоты четвертого этажа. Пострадавшего госпитализировали в районную больницу, его состояние медики оценивают как удовлетворительное. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Петербурге шестилетний мальчик с задержкой развития выпал из окна, пока родителей не было дома. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые с помощью пожарной лестницы сняли пострадавшего с козырька подъезда, на который он приземлился. Ребенка доставили в медицинское учреждение, сейчас за его жизнь борются врачи. Подробной информации о состоянии мальчика не поступало.

Ранее в Петербурге восьмиклассник выжил после падения с восьмого этажа.

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