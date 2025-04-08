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В Приморье медведь набросился на человека, пострадавший попал в больницу

В Приморском крае медведь напал на 29-летнего мужчину
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Shutterstock

В Приморье человек пострадал после нападения медведя. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в лесном массиве села Высокогорск. По данным полиции, животное набросилось на 29-летнего молодого человека. После произошедшего мужчине понадобилась помощь медиков, о состоянии пострадавшего не сообщается.

«По данному факту полицейские проводят проверку. Место происшествия осмотрели сотрудники полиции. Дикое животное не обнаружено», – сообщается в публикации.

На данный момент сотрудники МВД выясняют все обстоятельства инцидента. На место направлены сотрудники охотнадзора. Сотрудники МВД также проводят беседы с охотниками и местными жителями, чтобы они не заходили в лесной массив.

Несколько дней назад подобный случай произошел в Подмосковье. Молодой человек отправился за сброшенными рогами оленей и лосей, но в какой-то момент на него напал медведь. Пострадавшего на борту санавиации доставили в больницу, он уже перенес операцию.

Ранее редкие кадры семьи медведей сняли в российском регионе.

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