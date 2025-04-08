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Маск призвал создать домашнего мамонтенка на фоне воскрешения «лютоволков»

Маск призвал создать домашнего мамонтенка после воскрешения лютоволков
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Allison Robbert/Pool/Reuters

Американский предприниматель Илон Маск на своей странице в соцсети X призвал создать «домашнего мамонтенка» после того, как в Соединенных Штатах смогли «воскресить» вид «ужасных волков», или «лютоволков».

Накануне журнал Time писал, что американская компания Colossal Biosciences совершила прорыв в биотехнологиях: с помощью генного редактирования и клонирования на свет появились первые за 10 тыс. лет ужасные волки (Canis dirus), которые получили известность под названием «лютоволки» (direwolves) из-за образа в сериале «Игра престолов».

«Пожалуйста, сделайте миниатюрного домашнего шерстистого мамонтенка», — заявил он.

В этой же компании ранее создали генетически модифицированных мышей с густым мехом, напоминающим покров вымерших 4000 лет назад шерстистых мамонтов.

Colossal Biosciences ведет проекты по возрождению давно исчезнувших видов, включая шерстистого мамонта и птицу додо. Специалисты рассматривают возможность вернуть мамонтов путем редактирования генов их ближайших родственников — азиатских слонов.

Ранее специалисты Colossal приблизились к «воскрешению» тасманийского волка, исчезнувшего как вид почти 100 лет назад.

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