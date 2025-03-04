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Ученые вывели мышей с мехом как у вымерших мамонтов

AP: генное редактирование позволило привить мышам подобие шерсти мамонтов
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Business Wire/AP

Американские ученые из биотехнологической компании Colossal Biosciences создали генетически модифицированных мышей с густым мехом, напоминающим покров вымерших 4000 лет назад шерстистых мамонтов. Об открытии сообщает информационное агентство Associated Press (AP).

Colossal Biosciences ведет проекты по возрождению давно исчезнувших видов, включая шерстистого мамонта и птицу додо. Специалисты рассматривают возможность вернуть мамонтов путем редактирования генов их ближайших родственников — азиатских слонов.

В новом исследовании ученым удалось отредактировать семь генов в эмбрионах мышей, создав грызунов с длинной, густой шерстью, которых они назвали «шерстистой мышью Colossal». Эксперимент провели для проверки эффективности технологии перед переходом к более сложным задачам, таким как редактирование генов азиатских слонов.

Результаты эксперимента пока не опубликованы в научном журнале и не проверены независимыми экспертами, однако биологи уже отмечают важность этого шага.

По словам исследователей, разработки Colossal могут найти применение в животноводстве и сфере сохранения природы наряду с возрождением вымерших животных.

Ранее специалисты Colossal приблизились к «воскрешению» тасманийского волка, исчезнувшего как вид почти 100 лет назад.

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