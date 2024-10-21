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Ученые приблизились к возрождению вымершего тасманийского волка

Colossal: создана технология искусственного размножения сумчатых животных

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Depositphotos

Австралийские ученые из Мельбурнского университета и специалисты американской биотехнологической компании Colossal объявили о новых прорывах, приближающих момент возрождения вымершего сумчатого волка тилацина. Об этом сообщается на официальном сайте Colossal.

Тилацин был единственным сумчатым хищником Австралии. Большая часть этих зверей была истреблена человеком. Последний известный представитель этого вида скончался в неволе в 1936 году.

По словам исследователей, им удалось полностью реконструировать геном тилацина, сделав его наиболее полным и непрерывным древним геномом среди всех видов на сегодня. Точность воспроизведения генетического материала сумчатого волка оценивается в 99,9%.

Команда также успешно отредактировала более 300 генетических маркеров в клетках толстохвостой сумчатой землеройки — ближайшего ныне живущего родственника тилацина.

Кроме того, ученые открыли и оптимизировали подход к индукции овуляции у самок сумчатых животных и культивированию оплодотворенных эмбрионов в устройстве «искусственная матка».

Специалисты подчеркнули, что их достижения не только вернут тилацинов, но и помогут сохранить другие виды сумчатых.

Ранее ученые сумели извлечь РНК тилацина из полуистлевшего черепа зверя, забытого в музейной кладовой почти 100 лет назад.

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