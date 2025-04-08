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Аллергикам рассказали, от чего зависит концентрация пыльцы в воздухе

Врач Ермакова: концентрация пыльцы в воздухе напрямую зависит от погоды
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Toby Melville/Reuters

Уровень концентрации пыльцы в воздухе, приводящей к сезонной аллергии (поллиноза), напрямую зависит от погодных условий и типа растительности в конкретном регионе. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-аллерголог, иммунолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Злата Ермакова.

«Оптимальные условия для пыления создаются в солнечную и теплую погоду с умеренной влажностью. Засуха или сильные дожди, наоборот, могут нарушить процесс созревания пыльцы и снизить ее концентрацию в воздухе. Наибольшая концентрация пыльцы в воздухе обычно наблюдается в утренние часы», — рассказала специалист.

Она напомнила, что в Москве и других городах России действует программа мониторинга пыльцы, которая помогает пациентам и врачам заранее подготовиться к периоду цветения.

Чтобы облегчить симптомы сезонной аллергии, врач посоветовала минимизировать контакт с аллергенами: не выходить на улицу утром, держать закрытыми окна дома и автомобиля, а также использовать очистители воздуха и увлажнители.

Кроме того, по ее словам, после прогулки желательно принимать душ, чтобы смыть пыльцу с кожи и волос. Также следует носить солнцезащитные очки для защиты глаз и избегать содержания в доме растений, вызывающих аллергию.

Ранее россиянам рассказали, какими осложнениями грозит сезонная аллергия.

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