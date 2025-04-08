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В Рособрнадзоре заявили, что заинтересованы в развитии ЕГЭ

Рособрнадзор: для отмены ЕГЭ должна быть его альтернатива
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Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский, говоря об отмене ЕГЭ, заявил, что для этого должна быть проработанная альтернатива единого экзамена, пока таких вариантов нет. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы всегда здесь говорим одно, что недостаточно просто взять и отменить, должна быть какая-то альтернатива, то есть одновременно с отменой мы должны предлагать и какой-то новый формат проведения итоговой аттестации вступительных испытаний, чтобы он был понятен людям», — отметил Круглинский.

Он уточнил, что Рособрнадзор заинтересован в развитии ЕГЭ, на данный момент проработанных альтернатив экзамену нет.

До этого «Газета.Ru» писала, что почти половина — 41% — опрошенных россиян не тратят дополнительных денег на подготовку детей к единому государственному экзамену (ЕГЭ).

В то же время по 21% участников опроса тратят на подготовку от 2 тыс. до 5 тыс. рублей и от 5 тыс. до 10 тыс. рублей в месяц, еще 3% — менее 2 тыс. рублей.

51% опрошенных оценили финансовую нагрузку на семьи в связи с подготовкой к ЕГЭ как умеренную. Однако 26% участников опроса считают ее значительной, а 13% — очень высокой. Только 10% опрошенных считают ее незначительной.

Ранее стало известно, во сколько россияне съезжают от родителей.

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