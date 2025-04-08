Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали способ, который поможет избавиться от налета на кране

Pravda.Ru: лимон поможет избавиться от налета на кране
close
Depositphotos

Лимон поможет без химии избавиться от белых пятен и желтых разводов на кранах на кухне и в ванной, которые появляются из-за жесткой воды. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, в лимоне содержится лимонная кислота, которая может справиться с солевыми отложениями. Для этого нужно разрезать плод и приложить одну половинку к крану. Если отложения стойкие, можно выжать лимон в миску, смочить тряпку в соке и обернуть ею кран. Кислота должна действовать не менее двух часов, после этого можно промыть кран водой и протереть.

«Чтобы сохранить эффект надолго, после каждого мытья насухо вытирайте кран. А еще можно протереть его кусочком пергаментной бумаги — такой, как используют для выпечки. Это создаст тонкий защитный слой, который замедлит накопление извести», — добавили в сообщении.

До этого эксперты говорили, что корицу можно использовать для уборки квартиры, потому что она является натуральным чистящим средством с антибактериальными свойствами и может уничтожать до 20 видов бактерий. По их словам, специю можно добавить в воду для мытья полов или предварительно отварить и использовать для уборки.

Ранее сообщалось, что женщина во время уборки случайно выбросила флешку мужа с биткоинами на $3,8 млн.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами