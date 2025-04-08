Россиянам назвали способ, который поможет избавиться от налета на кране

Лимон поможет без химии избавиться от белых пятен и желтых разводов на кранах на кухне и в ванной, которые появляются из-за жесткой воды. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, в лимоне содержится лимонная кислота, которая может справиться с солевыми отложениями. Для этого нужно разрезать плод и приложить одну половинку к крану. Если отложения стойкие, можно выжать лимон в миску, смочить тряпку в соке и обернуть ею кран. Кислота должна действовать не менее двух часов, после этого можно промыть кран водой и протереть.

«Чтобы сохранить эффект надолго, после каждого мытья насухо вытирайте кран. А еще можно протереть его кусочком пергаментной бумаги — такой, как используют для выпечки. Это создаст тонкий защитный слой, который замедлит накопление извести», — добавили в сообщении.

До этого эксперты говорили, что корицу можно использовать для уборки квартиры, потому что она является натуральным чистящим средством с антибактериальными свойствами и может уничтожать до 20 видов бактерий. По их словам, специю можно добавить в воду для мытья полов или предварительно отварить и использовать для уборки.

Ранее сообщалось, что женщина во время уборки случайно выбросила флешку мужа с биткоинами на $3,8 млн.