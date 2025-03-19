Россиянам рассказали, как использовать корицу в уборке

Корицу можно использовать для уборки квартиры, потому что она является натуральным чистящим средством с антибактериальными свойствами и может уничтожать до 20 видов бактерий. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, специю можно добавить в воду для мытья полов или предварительно отварить и использовать для уборки. Специалисты также рекомендуют добавить в воду 20 капель эфирного масла корицы, чтобы усилить эффект.

«Такой раствор эффективно дезинфицирует поверхности и освежает воздух, его рекомендуется применять раз в неделю. Еще один способ распространить аромат корицы по дому — положить немного порошка в мешок для пылесоса», — добавили в сообщении.

До этого эксперты говорили, что специальные лайфхаки помогут упростить уборку ванной комнаты и эффективно справиться с загрязнениями. Так, они рекомендуют закрепить над душевой лейкой пакет с белым уксусом и оставить его на ночь, чтобы избавиться от налета. Отбеливатель поможет убрать черную плесень на силиконе, в нем можно смочить туалетную бумагу и приложить к пятну.

Ранее ученые превратили вещество из корицы в препарат против ревматоидного артрита.