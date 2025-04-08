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Жителям Подмосковья объяснили, как бесплатно установить умные электросчетчики

В Подмосковье жители могут бесплатно установить умные электросчетчики
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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Жители Подмосковья имеют право на бесплатную замену счетчиков электричества. Причем сейчас устанавливают умные приборы, которые самостоятельно снимают и передают показания. За прошлый год в регионе установили более 47 тысяч электросчетчиков, уточняет 360.ru.

По итогам 2024 года в Подмосковье установили 12,3 тысячи счетчиков после технологического присоединения домов и еще 35,2 тысячи установили в домах, где приборов не было или они вышли из строя.

Сейчас установить можно интеллектуальные электросчетчики, автоматически передающие данные в профильные организации.

Чтобы бесплатно заменить счетчик, необходимо направить заявку в «Мосэнергосбыт», в управляющую компанию или сетевую организацию. При необходимости у жителей региона есть возможность подать заявление по адресу электронной почты: mail@mosoblenergo.ru, а также лично в центрах обслуживания клиентов «Мособлэнерго». Есть также графики бесплатной замены устройств.

На работы по замене счетчика отводится полгода с даты выхода устройства из строя или истечения межповерочного интервала. В это время расчет потребления ресурсов проводится по нормативу или по среднемесячному объему в предыдущие месяцы.

Эксперты подчеркивают, что самостоятельно демонтировать счетчик и убирать установленные на нем пломбы категорически запрещено. Если устройство целое, никаких поводов для его замены нет, но хочется установить умный прибор, то сделать это можно и платно — в Подмосковье для этого также обращаются в «Мосэнергосбыт», заключили специалисты.

Напомним, председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП России юрист Константин Крохин подчеркивал, что никто не имеет права снимать пломбы на приборах учета, кроме управляющей организации. При этом россияне редко разбираются в действующих законах относительно содержания имущества, из-за чего зачастую их могут обмануть мошенники, которые входят в квартиру под предлогом замены счетчика, хотя не имеют на это права.

Ранее омская предпринимательница отдала аферистам 37 миллионов рублей, поверив в схему со счетчиком.

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