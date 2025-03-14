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Россиянам рассказали, как не попасть на огромный штраф из-за замены счетчиков

Юрист Крохин: кроме УК снимать пломбы со счетчиков никто не имеет права
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Евгений Биятов/РИА «Новости»

В Екатеринбурге местная жительница заплатила штраф в 80 тыс. рублей за самостоятельную замену вышедшего из строя счетчика. Чтобы не нарваться на такие внушительные санкции, следует помнить, что никто, кроме управляющей компании, не имеет права снимать пломбы с приборов учета, рассказал 360.ru председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП России юрист Константин Крохин.

Специалист назвал проблемой тот факт, что россияне редко разбираются в действующих законах относительно содержания имущества. По этой же причине зачастую их могут обмануть мошенники, которые входят в квартиру под предлогом замены счетчика, хотя не имеют на это права.

«Все хотят прийти домой, поесть, лечь спать, платить за квартиру и не иметь никаких проблем. Но в условиях капитализма, когда недвижимость является капиталом, стоит дорого и люди должны ее содержать, это, к сожалению, становится полем для мошенников», — подчеркнул Крохин.

Часто россиян убеждают в некорректной работе счетчиков, после чего убеждают обманутого человека заменить его. Причем за эту услугу просят заплатить от 4,5 тыс. рублей. В больших квартирах за замену нескольких счетчиков мошенники могут получить до 30 тыс. рублей. Причем вся работа проводится без представителей УК, что делает ее нарушением закона и грозит внушительным штрафом.

«Никто не имеет права снимать пломбы на приборах учета, кроме управляющей организации. К сожалению, наши граждане не разбираются в этом», — заключил эксперт.

Напомним, мошенники все чаще начали использовать уловку с «заменой счетчиков». Так они обманули 72-летнего отставного полковника в Москве, предварительно связавшись с потерпевшим под видом представителей «Мосэнерго». Им удалось получить доступ к его SMS-коду, после чего они провели классическую операцию с использованием фальшивых сотрудников «Росфинмониторинга». Жертва поняла о мошенничестве только после прекращения связи с мошенниками, потеряв в итоге 7,8 млн рублей.

Ранее пенсионерка из Челябинска хотела поменять счетчики и лишилась 6,5 млн рублей.

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