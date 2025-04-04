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Омская предпринимательница отдала аферистам 37 млн рублей, поверив в схему со счетчиком

В Омске женщина отдала мошенникам 37 миллионов рублей
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Мария Девахина/РИА Новости

Омская предпринимательница лишилась более чем 30 миллионов рублей, поверив аферистам. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Как рассказала сама 67-летняя пострадавшая, в беседе с «представителем» энергосбытовой компании она продиктовала свой ИНН, чтобы «закрепить» счетчик.

Позже ей сообщили, что кто-то якобы взломал ее аккаунт на «Госуслугах». Помимо этого, злоумышленник с Украины воспользовался деньгами женщины и теперь ее якобы обвиняют в госизмене.

«Сотрудник» Росфинмониторинга убедил предпринимательницу в том, что ей нужно «обнулить» счет и перевести все деньги на новый.

«Потерпевшая, имея собственный бизнес и значительные суммы на банковских счетах, в течение недели через банкоматы 47-ю платежами перевела на счета злоумышленников 37 миллионов рублей», – сообщается в публикации.

Во время очередного визита в банк сотрудники обратили внимание на странное поведение женщины, и обратились в полицию. В беседе с сотрудниками МВД она поняла, что стала жертвой мошенников. На данный момент преступников ищут.

Ранее российская школьница «обезопасила» накопления матери и отдала мошенникам более 1 млн рублей.

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