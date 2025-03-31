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Стало известно, чем опасна весенняя аллергия для водителей

Врач Портняга: из-за аллергии водителю сложно сосредоточиться на вождении
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Shutterstock

Аллергия на пыльцу ухудшает концентрацию и реакцию водителей. Об этом «Авто Mail» рассказала врач-аллерголог-иммунолог Екатерина Портняга.

«Из-за слезотечения, головной боли, усталости, заложенности носа и других симптомов водителю сложно сосредоточиться на вождении, что может привести к ошибкам и опасным ситуациям на дороге. Кроме того, аллергические реакции могут вызывать чувство сонливости», — сообщила врач.

По ее словам, чтобы уменьшить последствия аллергии водителям стоит установить хорошие фильтры в вентиляционную систему, а также в период цветения не открывать окна машины. Специалист также рекомендует переодеваться, умываться и промывать нос и глаза после пребывания на улице.

Портняга советует автомобилистам обратиться к врачу, который порекомендует лечение и проведет точную диагностику. Кроме того, специалист сможет подобрать безопасные и эффективные препараты, которые не будут влиять на концентрацию водителя.

Ранее сообщалось, что в России изменится коэффициент по ОСАГО за безаварийное вождение.

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