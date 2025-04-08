Умер полицейский, раненный при нападении на пост ДПС в Чечне

СК: умер один из полицейских, раненных при нападении на пост ДПС в Чечне

В Чечне скончался один из полицейских, на которых напал мужчина с ножом. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на СК.

Житель Ачхой-Мартана в Чечне напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы на посту ДПС накануне. Полицейские получили ножевые ранения, а самого нападавшего ликвидировали на месте ответным огнем.

После инцидента следователи возбудили дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Подобный инцидент случился в ночь на 9 февраля в Дербенте, где трое мужчин напали на 28-летнего полицейского. Его повалили на землю и начали избивать. Один из нападавших выхватил табельный пистолет и выстрелил в сотрудника МВД не менее восьми раз. После этого все трое скрылись с места на черном Cadillac. Пострадавшего госпитализировали и прооперировали. Врачи оценили его состояние как среднетяжелое. Одним из подозреваемых оказался сын бывшего главы Табасаранского района Сандро Шихмагомедов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Дагестане финансовый спор закончился перестрелкой.