Жителя Подмосковья осудили за организацию диверсий в интересах Украины

Московский областной суд приговорил к 14 годам лишения свободы жителя Подмосковья Артема Чернова, который признал вину в организации четырех диверсий в 2023 году по заданиям Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Первые три года Чернов проведет в тюрьме, остальные 11 лет — в колонии строгого режима. Также ему назначено ограничение свободы на 1,5 года. Кроме того, судья обязал мужчину выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.

Сообщается, что подсудимый активно сотрудничал со следствием и сдал всех исполнителей диверсий. У Чернова есть право подать апелляцию, поскольку приговор пока не вступил в законную силу.

8 февраля сообщалось, что Чернов признался в работе на ГУР Украины и организации диверсий в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2022–2023 годах. Подельники Чернова были арестованы или задержаны, еще несколько человек находятся в бегах, их разыскивают правоохранительные органы.

Сам Чернов признался, что с начала специальной военной операции на Украине он желал России поражения на фоне ненависти к российской власти, из-за чего самостоятельно связался с сотрудником ГУР в социальных сетях.

Ранее в Москве арестовали 21-летнего студента, обвиняемого в госизмене.