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Россиян предупредили о мошенничестве с липовыми QR-кодами в подъездах

«Известия»: мошенники начали массово обманывать россиян при помощи QR-кодов
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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Мошенники снова начали использовать QR-коды для обмана россиян, пишут «Известия».

Согласно материалу, в подъездах столицы стали расклеивать объявления с QR-кодами, которые якобы ведут в домовые чаты. При переходе по ссылке жителям дома предлагают перевести деньги на «шлагбаум» или зарегистрироваться в клоне известного мессенджера, введя личные данные.

В статье описана и другая схема: через электронную почту мошенники требуют от предприятий предоставить персональные данные сотрудников и при помощи QR-кода оплатить госпошлину. А, например, в Волгограде, Калуге и Рязани злоумышленники разместили фальшивые штрих-коды на самокатах.

«Не сканируйте случайные QR-коды, если не знаете, куда они должны вести. Особенно это касается кодов с уличных объявлений или из чатов в Telegram», — рекомендует ведущий специалист по обучению персонала IT-интегратора «Первый Бит» Алексей Круглов.

В материале россиянам также советуют перепроверять адрес ссылки после расшифровки кода смартфоном, использовать антивирусы с защитой от фишинга и никуда не вводить данные своих банковских карт, пароли и логины.

На прошлой неделе мошенники начали предлагать россиянам работу в массовке, чтобы оформлять на них кредиты. Злоумышленники публикуют в интернете объявления о наборе актеров для массовки и находят доверчивых граждан, готовых сделать первые шаги в актерской карьере. На собеседованиях кандидатов осыпают комплиментами, убеждая их попробовать себя в роли моделей и подписать «договор», который на деле оказывается кредитным.

Ранее была раскрыта схема мошенничества с «кружочками».

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