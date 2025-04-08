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Названы симптомы, которые могут сигнализировать о раке

Специалист Добрюха: кашель может сигнализировать о раке
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Shutterstock/FOTODOM

Кашель и одышка могут сигнализировать о развитии рака. Об этом kp.ru рассказала медицинский обозреватель Анна Добрюха.

«Кашель, изменение голоса, осиплость, одышка, не проходящие более трех недель, а также появление припухлости, узлов и других новообразований на любых участках тела могут указывать на развитие онкологии», — уточнила она.

Кроме того, эксперт посоветовала насторожиться при появлении крови в моче или стуле, а также проблем с кишечником и мочевым пузырем, если они продолжаются более двух недель.

Добрюха добавила, что пик заболеваемости раком приходится на людей в возрасте от 65 до 74 лет. При этом она отметила, что с возрастом риск появления опухолей снижается.

Главный врач клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Алексей Василевский до этого рассказал «Газете.Ru», что употребление пива и других алкогольных напитков может увеличить риск развития рака кишечника. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других исследований, регулярное употребление алкоголя связано с повышенным риском развития нескольких видов рака, включая рак кишечника. Риск увеличивается с количеством и частотой употребления алкоголя.

Ранее был найден новый способ борьбы с трудноизлечимым раком.

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