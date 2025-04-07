Найден новый способ борьбы с трудноизлечимым раком

Ученые из Университета Индианы обнаружили, что раковые клетки можно избирательно уничтожить, лишив их белка RAD52, который восстанавливает и стабилизировует ДНК. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

По словам ученых, нормальные клетки организма человека не полагаются на белок RAD52 для своего функционирования, однако он становится важным для выживания раковых клеток при некоторых онкологических заболеваниях. Чаще всего от него зависят злокачественные клетки, у которых нарушена функция восстановления ДНК, например, клетки с дефектами в генах BRCA1 и BRCA2.

«При раке с нарушениями репарации (замещения) ДНК альтернативные белки компенсируют разрушенные пути, стимулируя быстрый рост и выживание клеток, несмотря на постоянные повреждения. RAD52 — один из таких резервных белков. RAD52 — это желанная мишень для лекарств, предназначенных для лечения резистентного рака молочной железы и яичников, а также некоторых глиобластом», — объяснила Мария Спайс, профессор биохимии и молекулярной биологии в Медицинском колледже Карвера при Университете Индианы.

Лабораторные эксперименты показали, что ингибирование RAD52 позволяет уничтожать раковые клетки с минимальным негативным воздействием на здоровые. Это снижает риск возникновения побочных эффектов в ходе терапии. Исследователи уже разработали небольшие молекулы, которые связываются с RAD52 и блокируют его работу. Однако для их трансформации в полноценные препараты их еще предстоит доработать и модифицировать.

Ранее было создано лечение, наносящее двойной удар по лейкемии.