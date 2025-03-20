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В Госдуме назвали условия для возврата вузов к системе распределения

Депутат Пилипенко: система распределения в вузах поможет с кадровыми проблемами
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Алексей Мальгавко/РИА Новости

В России планируется сократить число платных мест в столичных вузах. Эти инициативы направлены на решение главной проблемы на рынке труда – это нехватка кадров среднего звена, а также инженеров, медработников и педагогов. К системе распределения выпускников можно вернуться, но работать она будет не так, как в советские годы, рассказала 360.ru член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.

Сегодня российские абитуриенты в основном поступают на экономические и юридические специальности. В этом плане может помочь создание новых бюджетных мест на направлениях, которые наиболее востребованы, считает Пилипенко. В качестве примера подобного опыта она напомнила о функционировании вузов, в которых проводится специализированная подготовка специалистов с гарантией дальнейшего трудоустройства.

Минобрнауки РФ следует наделить правом регулировать число платных мест в вузах в зависимости от потребностей в экономике, считает депутат. Что касается распределения выпускников, то возрождение такой системы возможно при условии, что работодатели будут готовы предоставить соцпакет и перспективу карьерного роста.

«Но [эта система] отличается от той, что была в Советском Союзе. Тогда в роли заказчика выступало государство и распределение было государственное», — заключила парламентарий.

Напомним, глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что число платных мест в высших учебных заведениях Москвы и Санкт-Петербурга будут сокращать, чтобы в них поступали только абитуриенты с высокими баллами по ЕГЭ. По его мнению, так столичные вузы будут выпускать только хороших специалистов. В этом случае минимальный проходной балл будет одинаковым при поступлении на одну программу как на бюджет, так и на коммерческое отделение, а контролировать процесс стандартизации будет одно ведомство.

Ранее сообщалось, что Госдума корректирует порядок поступления в вузы для учащихся колледжей.

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