В России хотят вернуться к практике распределения выпускников вузов

В России необходимо вернуться к практике распределения выпускников вузов. С таким предложением выступила первый зампред Комитета Госдумы по просвещению, замруководителя фракции «Единая Россия» Алена Аршинова, передает Дума ТВ.

«Оно (распределение выпускников. — прим. ред.) для кого-то там с советских времен звучит как-то зубасто и страшно, но я совершенно точно знаю, что я училась на отлично, у меня средний балл 5.0, ни одной четверки вообще. Соответственно, я могла бы выбрать туда, куда я хочу поехать», — сказала депутат.

По ее мнению, в стране также необходимо сделать так, чтобы все бюджетные места по каждому направлению «работали на государство». Аршинова отметила, что это особенно важно в тех отраслях, где есть нехватка кадров.

До этого сообщалось, что в Невинномысском медицинском институте (Ставропольский край) студентов поощрят денежной премией в размере 100 тыс. рублей при соблюдении двух условий. Первое: посещаемость должна быть стопроцентной — студент, претендующий на поощрение, не должен пропустить ни одного занятия. Второе условие — высокий средний балл по всем дисциплинам (не менее 4,9).

Ранее стало известно, что в России появится совет по патриотическому воспитанию в вузах.