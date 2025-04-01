Россиянин сбросил с 13 этажа собаку жены из-за ссоры

Житель Твери сбросил с 13 этажа собаку жены во время ссоры. Об этом сообщили в полиции региона.

ЧП произошло 30 марта в ЖК на улице Лемешева. Тем вечером местный житель выпил и повздорил с женой. Во время семейной ссоры он схватил ее собаку и выбросил в окно. Питомец упал на землю с высоты 13 этажа и получил несовместимые с жизнью травмы.

После этого мужчина подобрал разбившегося французского бульдога и отнес на мусорку. Хозяйка пса сама доставала его тело из мусорного контейнера. Свидетелями инцидента стали соседи пары.

В отношении горожанина возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными в присутствии малолетнего. Виновника вычислили по камерам, ему грозит до пят лет лишения свободы.

Ранее женщина утопила собаку в туалете аэропорта, когда животное не пустили на рейс.