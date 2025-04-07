Москвичам рассказали, когда в столицу придут следующие заморозки

Синоптик Ильин: следующие заморозки придут в Москву не раньше 5 мая

Следующие заморозки придут в Москву не раньше 5 мая, они могут возникать в столице до начала июня. Об этом «Москве 24» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, текущие заморозки в городе возникли на фоне столкновения двух воздушных масс в центре Русской равнины.

«При столкновении теплой и холодной воздушных масс образовался такой катаклизм, фронтальный раздел, где вот вся вот эта влага в виде снега выпадает, в том числе и на Москву», — объяснил Ильин.

Синоптик отметил, что такое явление могло произойти из-за глобального потепления. Он уточнил, что на фоне изменений погоды в атмосфере происходят резкие перепады температурного режима и других погодных явлений, поэтому ясная солнечная погода с теплом сменяется на резкое похолодание со снегопадом.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец до этого говорил, что начавшаяся неделя будет аномально холодной для столичного региона. Эта погода накрыла Москву и Подмосковье после выпадения трети месячной нормы осадков, причем снежный покров продолжит расти до середины недели. Тепло вернется не раньше середины апреля, предупредил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки выпало более трети месячной нормы осадков.