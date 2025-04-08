Стоматолог предупредил о неожиданных проблемах, к которым приводит неправильный прикус

Неправильный прикус может оказать негативное воздействие не только на здоровье зубов, но и на состояние позвоночника. Об этом kp.ru рассказал заместитель директора по научной работе Института стоматологии имени Е.В. Боровского Сеченовского Университета Леонид Бороздкин.

«От прикуса напрямую зависит развитие и работа височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). Доподлинно известно, что патологии этого сустава приводят к невропатии тройничного нерва, лицевым болям, а при длительном течении может повлиять на позвоночник и даже на психосоматическое состояние больного», — сказал стоматолог.

По его словам, к распространенным последствиям этого относится развитие остеохондроза в молодости. В связи с этим он призвал обратиться к стоматологу-ортодонту, чтобы получить консультацию. Помимо этого, проблемы с зубами и прикусом могут негативно сказаться на самооценке и грозят потерей зубов из-за сложностей с гигиеной, заключил Бороздкин.

Заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько до этого говорила, что своевременное выявление и исправление неправильного прикуса у ребенка поможет избежать серьезных хирургических вмешательств в будущем.

Ранее были названы пять скрытых сигналов, что вам срочно нужно посетить стоматолога.