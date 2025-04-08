Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стоматолог предупредил о неожиданных проблемах, к которым приводит неправильный прикус

Стоматолог Бороздкин: неправильный прикус грозит проблемами с позвоночником
close
Freepik

Неправильный прикус может оказать негативное воздействие не только на здоровье зубов, но и на состояние позвоночника. Об этом kp.ru рассказал заместитель директора по научной работе Института стоматологии имени Е.В. Боровского Сеченовского Университета Леонид Бороздкин.

«От прикуса напрямую зависит развитие и работа височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). Доподлинно известно, что патологии этого сустава приводят к невропатии тройничного нерва, лицевым болям, а при длительном течении может повлиять на позвоночник и даже на психосоматическое состояние больного», — сказал стоматолог.

По его словам, к распространенным последствиям этого относится развитие остеохондроза в молодости. В связи с этим он призвал обратиться к стоматологу-ортодонту, чтобы получить консультацию. Помимо этого, проблемы с зубами и прикусом могут негативно сказаться на самооценке и грозят потерей зубов из-за сложностей с гигиеной, заключил Бороздкин.

Заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько до этого говорила, что своевременное выявление и исправление неправильного прикуса у ребенка поможет избежать серьезных хирургических вмешательств в будущем.

Ранее были названы пять скрытых сигналов, что вам срочно нужно посетить стоматолога.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами