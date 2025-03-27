Врач объяснила, почему прикус стоит исправить в детском возрасте

Своевременное выявление и исправление неправильного прикуса у ребенка поможет избежать серьезных хирургических вмешательств в будущем. Об этом в беседе с РИАМО сообщила заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько.

Она отметила, что лечение, направленное на изменение костных структур черепа, возможно лишь в детском возрасте. Взрослым же доступны только зубоальвеолярные перемещения зубов либо челюстно-лицевая хирургия.

«Патологическая стираемость фронтальных зубов на нижней челюсти, часто сопутствующая дистальному прикусу во взрослом возрасте, также не будет выражена в значительных объемах, если корректно и вовремя устранить тенденцию к дистальному прикусу у ребенка», — сказала Радько.

Ортодонт Полина Махортова до этого предупреждала, что из-за сосания пальца, использования соски или привычки держать во рту посторонние предметы, у ребенка могут развиваться патологии прикуса.

Врач подчеркнула, что неправильный прикус сказывается не только на улыбке, но и на общем состоянии здоровья. Он может вызывать дыхательные расстройства, хроническую гипоксию и нарушения осанки.

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