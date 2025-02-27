Названы пять скрытых сигналов, что вам срочно нужно посетить стоматолога

Здоровье полости рта играет ключевую роль в общем благополучии, и проблемы с прикусом могут существенно повлиять на качество жизни. Однако многие из нас не обращают внимания на скрытые признаки, указывающие на необходимость визита к стоматологу, рассказал «Газете.Ru» Игорь Блюмкин, стоматолог-хирург-имплантолог, основатель и руководитель московской Стоматологии Взаимоотношений Доктора Блюмкина.

Так, частые головные боли или дискомфорт в области челюсти могут свидетельствовать о проблемах с прикусом.

«Неправильное смыкание зубов создает избыточное напряжение в мышцах челюсти и височно-нижнечелюстном суставе, что приводит к болевым ощущениям. Усиление боли по утрам может быть признаком бруксизма — непроизвольного скрежетания зубами во сне, связанного с нарушениями прикуса. Этот процесс также может вызывать хроническое напряжение в мышцах лица и шеи, усиливая неприятные ощущения», — объяснил он.

Второй сигнал — стираемость эмали и повышенная чувствительность.

«Повышенная чувствительность зубов, трещины и сколы, а также неравномерный износ эмали могут быть признаками проблем с прикусом. Когда нагрузка при жевании распределяется неправильно, зубы изнашиваются быстрее, особенно на жевательных поверхностях, что может привести к разрушению эмали. Это делает зубы более чувствительными к горячему и холодному, а также увеличивает риск кариеса. Если вы заметили, что ваши зубы стали более чувствительными или появились трещины и сколы, стоит посетить стоматолога для проверки прикуса», — отметил эксперт.

Третий — щелчки и дискомфорт в челюстном суставе.

«Щелчки или хруст при открывании рта или жевании могут указывать на проблемы с височно-нижнечелюстным суставом. Эти звуки часто сопровождаются дискомфортом, болью и ограниченной подвижностью челюсти, что может свидетельствовать о необходимости коррекции прикуса. Для предотвращения осложнений стоит записаться на консультацию к ортодонту», — подчеркнул врач.

Четвертый — трудности с пережевыванием пищи.

«Неправильный прикус может существенно повлиять на жевательную функцию. Когда зубы не смыкаются должным образом, происходит неравномерное распределение нагрузки, что затрудняет процесс пережевывания пищи. В результате еда измельчается недостаточно, что перегружает желудок, заставляя его работать интенсивнее для переваривания. Это может привести к различным расстройствам пищеварения», — заметил стоматолог.

Пятый — проблемы с дыханием и храп.

«Прикус может повлиять даже на дыхание, так как неправильное расположение челюсти способно сужать дыхательные пути, затрудняя дыхание, особенно во время сна. Это приводит к храпу и ночному апноэ (остановке дыхания во сне). Кроме того, неправильный прикус способствует постоянному дыханию через рот, что вызывает сухость слизистых, повышает риск инфекций дыхательных путей и может изменить внешний вид лица и челюсти», — заявил Блюмкин.

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