Москвичей предупредили о мокром снеге во вторник

В Москве 8 апреля ожидается облачная погода с осадками в виде мокрого снега. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, на столичных дорогах может появиться гололедица с налипанием мокрого снега.

Днем температура воздуха в Москве будет колебаться от -1°C до +1°C. В области температура будет в пределах от -1°C до +4°C.

В этот день будет дуть северо-восточный и северный ветер со скоростью 6–11 метров в секунду, а атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.

Ночью в Москве может похолодать до -5°C, а в Подмосковье — до -8°C.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец до этого говорил, что начавшаяся неделя будет аномально холодной для столичного региона. Эта погода накрыла Москву и Подмосковье после выпадения трети месячной нормы осадков, причем снежный покров продолжит расти до середины недели. Тепло вернется не раньше середины апреля, предупредил эксперт.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что зимняя погода сохранится в Москве до конца недели, потепление придет только на следующей неделе.