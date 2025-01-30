Россиянин пытался продать государственные награды прадедушки времен СССР

В Старом Осколе полицейские пресекли сбыт государственных наград местным жителем. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Мужчина разместил объявление о продаже наград, доставшихся ему по наследству от прадедушки, в интернете. На него откликнулся сотрудник органов, который представился коллекционером и предложил мужчине осуществить сделку в здании вокзала. По завершению продажи полицейские задержали нарушителя, им оказался горожанин 1980 года рождения.

«У злоумышленника изъяли медаль СССР «Ветеран труда», юбилейные медали «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Вооруженных сил СССР», — рассказали в пресс-службе ведомства, уточнив, что экспертиза подтвердила подлинность трех медалей из четырех.

Возбуждено уголовное дело по статье «Приобретение или сбыт государственных наград» УК РФ. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее за аналогичное преступление правоохранители задержали жителя Нижнего Тагила.