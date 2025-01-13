В Турции школьница родила в туалете и выкинула младенца в унитаз

В Турции 15-летняя девушка родила ребенка и выкинула в унитаз

В Турции спасли ребенка, которого 15-летняя девочка родила в туалете Управления земельного кадастра. Об этом сообщает Haberturk.com.

Инцидент произошел в Балыкесире. В туалете учреждения посетитель обнаружил новорожденного мальчика и сразу же рассказал уборщице. Персонал достал ребенка и обратился в полицию.

После просмотра записей с камер видеонаблюдения выяснилось, что ребенка в туалете родила 15-летняя посетительница, которая пришла в управление вместе с отцом и бабушкой. В момент, когда семья прибыла в здание, новорожденного с ними не было.

После произошедшего молодую мать, ее отца и бабушку задержали. Мальчик на данный момент находится в больнице, где ему оказывают всю необходимую помощь.

До этого в Забайкалье девушка родила в туалете придорожной столовой. Младенца нашли после того, как уехал следовавший из Первомайского в Читу автобус. Спасти новорожденного не удалось.

Ранее в Подмосковье судимая мать родила ребенка и бросила его в унитаз.