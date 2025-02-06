В якутской школе-интернате педагог выкинул ребенка-инвалида из класса

В Якутии педагог выгнал с занятия ребенка-инвалида. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в школе-интернате для детей с тяжелыми нарушениями речи. На кадрах с места инцидента заметно, как открывается дверь кабинета и из него вылетает мальчик. Он приземляется на пол и, поднявшись, быстро убегает.

Прокуроры выяснили, что школа не обеспечила пострадавшему необходимые условия для учебы и после падения помощь ему не оказали.

Сотрудники ведомства внесли представление директору школы. Помимо этого, они хотят взыскать с учреждения компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей в пользу ребенка.

Как сообщает Sakhapress со ссылкой на публикацию сестры мальчика, учительница сначала выбросила его сумку, затем выгнала его самого. После этого ученик пошел в раздевалку, но там работница ударила его сменной обувью по голове.

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