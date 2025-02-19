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В России конфисковали активы одного украинского производителя водки

Ъ: активы украинской компании Bayadera Group обратили в доход России
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Depositphotos

Активы украинского производителя алкогольной продукции Bayadera Group были обращены в доход государства, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на вердикт Великоустюгского суда Вологодской области.

Стоимость конфискованных активов оценили более чем в 9 млрд рублей. Владельцев компании — украинских олигархов Наталью Бондареву и Святослава Нечитайло — суд признал экстремистами из-за финансирования ВСУ.

В первой половине февраля «Коммерсантъ» написал, что Московский арбитражный суд полностью удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о конфискации в пользу государства акций и долей группы компаний Raven Russia. Под арест попали 17 организаций, владеющих совокупно 2 млн кв. м складских и транспортных терминалов.

Генпрокуратура установила, что гонконгская компания Raven Property Group Limited, приобретая российские предприятия, систематически нарушала 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», игнорируя обязательное уведомление и получение согласия правительства на приобретение контроля над стратегическими активами.

Ранее приставы изъяли в доход государства активы «крабовых королей» Кана и Дремлюги.

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