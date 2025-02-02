Суд передал государству активы крупнейшего владельца складов в стране

Московский арбитражный суд полностью удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о конфискации в пользу государства акций и долей группы компаний Raven Russia. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Под арест попали 17 организаций, владеющих совокупно 2 млн кв. м складских и транспортных терминалов.

Генпрокуратура установила, что гонконгская компания Raven Property Group Limited, приобретая российские предприятия, систематически нарушала 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», игнорируя обязательное уведомление и получение согласия правительства на приобретение контроля над стратегическими активами.

В состав Raven Russia вошли такие компании как АО «Торос» и АО «Ресурс-Экономия» и другие, расположенные в различных регионах России, включая Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск.

Кроме того, расследование показало попытки вывести активы холдинга из-под антимонопольного контроля посредством использования офшорных структур, таких как Phoenix Real Estate Investment Holdings Limited и Raven Russia Holdings Cyprus Limited.

20 января сообщалось, что Генеральная прокуратура РФ намерена конфисковать активы украинской алкогольной компании Bayadera Group стоимостью более 9 млрд рублей, находящиеся в России, за финансирование Вооруженных сил Украины.

Ранее у экс-офицера полиции из Анапы и его родственников конфисковали имущество на 176 млн рублей.