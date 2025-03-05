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Россиянам объяснили, насколько вырастет коммуналка летом 2025 года

Финансист Орлов: с 1 июля россияне в среднем будут платить за ЖКУ на 12% больше
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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В июле этого года в России ожидается очередное повышение тарифов за жилищно-коммунальные услуги. Проиндексированы будут водоснабжение, отопление, вывоз мусора, электроэнергия и другие услуги. В среднем платить россияне будут на 12% больше, чем до этого, объяснил 360.ru практикующий инвестор и финансист Иван Орлов.

Эксперт напомнил, что тарифы в июле повышаются ежегодно, так как это необходимо для обеспечения работы коммунальной инфраструктуры. При этом нужно учитывать, что дорожают материалы, услуги, которые требуются предприятиям этой сферы.

Средний рост тарифов, по официальным данным, составит 10-11,9%, но точные показатели будут разниться в зависимости от региона.

«Рост тарифов на ЖКУ не всегда соответствует динамике роста заработных плат населения, и в 2025 году среднее повышение тарифов составит где-то 11,9%, при этом в Москве 15%, а в Московской области 13,3%», — отметил Орлов.

В среднем по России среднестатистическая семья будет платить на 12% больше. Так, если сегодня на ЖКУ жители выделяют около 5545 рублей в месяц, то с июля эта сумма составит 6210 рублей, привел пример эксперт.

На этот год прогнозируемый рост средней зарплаты не превышает 6-7%, поэтому получается, что повышение тарифов на ЖКУ опережает рост доходов россиян. Это повышает финансовую нагрузку на жителей, но нужно учитывать, что власти каждого конкретного региона будут самостоятельно определять точные тарифы в денежном выражении, заключил Орлов.

Напомним, Госдума запросила у российских регионов информацию по поводу повышения тарифов на ЖКУ. Отмечается, что эта работа началась из-за прокатившейся по стране волны недовольства.

Ранее россиянам назвали способы сэкономить до 5 тысяч рублей на оплате ЖКУ.

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